Reh verirrte sich in Stadtpark: Auf Ring von Auto erfasst

Das Tier starb nach einer Kollision mit einem Auto am Parkring, der Lenker des PKW dürfte unverletzt geblieben sein

Wien – Ein Reh hat sich am Sonntagnachmittag in den Wiener Stadtpark verirrt. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte dürfte das Tier von Passanten aufgeschreckt worden sein: "Es lief auf den Parkring und wurde von einem Auto erfasst", wie die Feuerwehr am Montag berichtete. Das Reh verendete nach dem Zusammenstoß.

"Unsere Männer versuchten noch, das Tier wiederzubeleben – allerdings ohne Erfolg", sagte ein Feuerwehrsprecher. Woher und wie das Reh gegen 15.00 Uhr in den Stadtpark kam, war nicht bekannt. Der Lenker des Pkw dürfte unverletzt geblieben sein, bei der Rettung lag diesbezüglich kein Einsatzbericht vor.

Erst am Samstagabend hatte ein Keiler in Wien-Donaustadt für Aufregung gesorgt. Das Wildschwein wurde von einem Beamten der Polizei-Spezialeinheit Cobra erschossen, nachdem das Tier auf einem Spielplatz Kinder attackiert hat. (APA, 29.5.2017)