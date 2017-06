Die Filmstarts der Woche

foto: centfox

Gregs Tagebuch – Böse Falle! (USA 2017, 91 min)

Regie: David Bowers

Mit: Alicia Silverstone, Tom Everett Scott, Charlie Wright, Jason Ian Drucker, Chris Coppola

Vor sieben Jahren kam mit "Gregs Tagebuch – Von Idioten umzingelt!" die erste filmische Adaption der erfolgreichen Kinderbuchreihe "Diary of a Wimpy Kid" des Amerikaners Jeff Kinney in die Kinos. Zwei weitere Teile folgten (2011 und 2012). Nun läuft eine vierte Adaption an: "Gregs Tagebuch – Böse Falle!" Der elfjährige Gregory, genannt Greg, begibt sich darin mit seiner Familie auf einen so turbulenten wie abwechslungsreichen Ausflug durch die USA. Eigentlich wollte Gregs Familie ganz einfach nur zum 90. Geburtstag der Großmutter fahren. Greg aber hat noch andere Pläne: Er möchte einen kleinen Abstecher machen, hin zu einer Computerspiel-Messe.