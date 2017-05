Inlandsgeheimdienst hatte konkrete Hinweise auf Attentäter

Untersuchungen zur Verantwortung der Sicherheitsbehörden beginnen – 16. Verdächtiger verhaftet

May 29 (Reuters) – Die britische Polizei hat am Montagmorgen bekanntgegeben, dass sie die mittlerweile 16. verdächtige Person im Zusammenhang mit dem Attentat in Manchester mit 22 Toten verhaftet hat. Es handelt sich um einen 23-Jähriger, der in Shoreham-by-Sea, Sussex, aufgegriffen wurde.

Insgesamt befinden sich noch 14 Personen in Untersuchungshaft, zwei Verhaftete wurden ohne Anklage freigelassen. Auch soll am Montag eine Untersuchung starten, ob es im Vorfeld des Anschlags zu Versäumnissen der Sicherheitsbehörden gekommen ist. Der Selbstmordattentäter von Manchester war bereits vor der Tat ins Visier des britischen Geheimdienstes geraten. BBC berichtete, dass der der britische Inlandsgeheimdienst MI5 bereits drei konkrete Hinweise darauf hatte, dass der Attentäter ein möglicher Gefährder sei. Die Ermittler gehen von einem Netzwerk aus.

Mit seiner Bombe hatte Salman Abedi, ein Brite libyscher Abstammung, am vergangenen Montag nach einem Konzert 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Mehr als 100 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. 54 von ihnen werden noch immer in Krankenhäusern behandelt. (Reuters, red, 29.5.2017)