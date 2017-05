Besiktas zum 15. Mal türkischer Meister

Klub aus Istanbul schaffte vorzeitig die Titelverteidigung

Istanbul – Besiktas Istanbul hat in der türkischen Fußball-Meisterschaft vorzeitig die Titelverteidigung geschafft. Die Schwarz-Weißen siegten am Sonntag in der vorletzten Runde bei Gaziantepspor mit 4:0 und sicherten sich den 15. Meistertitel. Der ehemalige österreichische Teamspieler Veli Kavlak kam in dieser Saison in der Meisterschaft nicht zum Einsatz.

Besiktas hat vor der Schlussrunde vier Punkten Vorsprung auf Istanbul Basaksehir. Mit Fenerbahce und Galatasaray folgen zwei weitere Klubs aus Istanbul auf den Rängen drei und vier. (APA, 28.5.2017)