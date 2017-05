Computerpanne sorgte für Chaos bei British Airways

Lange Warteschlangen an Londoner Flughäfen nach Flugausfällen – Auch am Sonntag noch Probleme

Eine schwere Computerpanne hat den Flugverkehr von British Airways am Wochenende weltweit beeinträchtigt. Nach massiven Flugausfällen hat sich British Airways am Sonntag um eine Normalisierung des Flugbetriebs bemüht. "Wir arbeiten weiter hart daran, all unsere Computersystemewieder zum Laufen zu bringen", erklärte die Fluggesellschaft.

Sie entschuldigte sich für die "massive Beeinträchtigung der Kunden". An den großen Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick spielten sich am Samstag nach der Streichung aller Flüge chaotische Szenen ab, tausende Passagiere waren betroffen. Das Unternehmen ging von einem Problem mit der Stromversorgung aus.

Viele Reisende saßen fest

Für Sonntag strebte die britische Airline eine langsame Normalisierung des Flugplans an, bis Mittag fielen aber rund ein Viertel der Flüge von Heathrow aus. Andere waren verspätet. In Gatwick gab es ebenfalls weiterhin Verspätungen, allerdings keinerlei Ausfälle mehr. Die schwere IT-Panne traf die Fluggesellschaft ausgerechnet an einem Ferienwochenende. Zahlreiche Reisende saßen in London fest, auch in anderen europäischen Städten gab es Verspätungen. Betroffen waren am Sonntag auch zwei Flüge nach bzw. von Wien.

Airline-Chef Alex Cruz sagte am Nachmittag in einer Video-Botschaft, alle für Sonntag angesetzten Langstreckenflüge von Heathrow aus sollten stattfinden, allerdings könne es Verspätungen geben. Einige Kurzstrecken würden dagegen gestrichen. Über Twitter warnte er Passagiere davor, zu früh an den Flughafen zu kommen: Erst 90 Minuten vor Abflug dürften die Reisenden die überfüllen Abflughallen betreten.

Kein Hinweis auf Cyberangriff

Es gebe eine "ernsthafte Störung unserer Flüge weltweit", teilte das Unternehmen am Samstag mit. Zunächst sagte British Airways alle Abflüge von Heathrow und Gatwick bis 19.00 Uhr MESZ ab. Später wurden auch die übrigen Verbindungen des Tages gestrichen. Auch in europäischen Städten wie Rom, Mailand, Malaga, Prag und Stockholm gab es Verspätungen.

Es gebe keine Hinweise darauf, dass die Störung durch einen Hackerangriff verursacht worden sei, erklärte die Fluggesellschaft. "Wir glauben, dass die Grundursache ein Problem mit der Stromversorgung war", teilte Cruz in einer Videobotschaft mit. IT-Fachleute des Unternehmens seien "unermüdlich" damit beschäftigt, das Problem zu lösen. Von der Panne waren auch die Unternehmenswebsite und die Callcenter von British Airways betroffen.

Passagiere der Fluggesellschaft waren bereits in den vergangenen Monaten von größeren Computerausfällen betroffen, zuletzt im September. Dieses Wochenende hatte die Computerpanne besonders schwere Auswirkungen, weil der Montag in Großbritannien ein Feiertag ist und vielerorts Schulferien beginnen. (APA, 28.05.2017)