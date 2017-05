Hartz IV: Deutscher Spaltpilz wird zum Aufreger in Österreich

Eine 30.000 Euro teure Studie führt zu heftigen Debatten. Die Bilanz von Hartz IV ist zwiespältig

Wien – Heftiger hätten die Reaktionen kaum ausfallen können. Die Nachricht, das Finanzministerium habe eine Studie über die Umlegung des deutschen Arbeitslosen- und Sozialmodells Hartz IV auf Österreich in Auftrag gegeben, sorgte über das Wochenende für einen heftigen Schlagabtausch. Sozialminister Alois Stöger sprach von einer "Zerstörung des Sozialsystems", Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (beide SPÖ) geißelte die seiner Meinung nach "Kurz’sche Sozial-Abrissbirne". Worauf die neue ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger ausrückte und den Sozialdemokraten "alten Politikstil" vorwarf. Parteichef Sebastian Kurz habe nicht einmal gewusst, dass es die Studie gebe, erklärte die Schwarze.

Das Finanzministerium versuchte prompt zu kalmieren. Die Studie sei vor zwei Jahren in Auftrag gegeben worden, es gebe keine Absicht zur Übernahme von Hartz IV in Österreich, verlautete aus dem Ressort von Minister Hans Jörg Schelling. Informationen aus einer Datenbank des Wirtschaftsministeriums ergeben ein etwas anderes Bild. Dort wird als Projektbeginn der 1. 11. 2016 angegeben. Und: Das Europäische Zentrum als Auftragnehmer erhält demnach eine Förderung von 30.000 Euro für die Untersuchung.

Höhere Armutsgefährdung

Inhaltlich kommt die Studie Medienberichten zufolge zu dem Ergebnis, dass die Kosten bei einer Übernahme des deutschen Systems in Österreich um rund eine Milliarde Euro sinken würden. Allerdings wird auch ein Anstieg der Armutsgefährdung simuliert. Das hängt damit zusammen, dass die Bezüge meist geringer sind als im jetzigen Programm der Notstandshilfe. Die wird nach einjähriger Arbeitslosigkeit fällig, wobei die Höhe der Zuwendung bei in etwa der Hälfte des früheren Erwerbseinkommens liegt.

Im Vorjahr gab es 163.000 Bezieher der Notstandshilfe. Sie würden dann in die Mindestsicherung von rund 840 Euro im Monat fallen. Überdies gibt es Regelungen, wonach in der Mindestsicherung privates Vermögen aufzubrauchen ist (in der Regel bis zu einem Freibetrag von 4000 Euro).

Das unter Rot-Grün 2005 im Rahmen von Gerhard Schröders Agenda 2010 eingeführte System Hartz IV (benannt nach dem früheren VW-Personalvorstand Peter Hartz, der das Modell ausgearbeitet hat) war und ist umstritten. Der positiven Entwicklung am deutschen Arbeitsmarkt stehen wachsender Niedriglohnsektor und steigende Armutsgefährdung, auch bei Kindern, gegenüber. Der Bezug von Arbeitslosengeld wurde auf ein Jahr verkürzt, die Zumutbarkeitsbestimmungen sind seither viel schärfer, befristete Beschäftigungsverhältnisse wurden erleichtert, Zuverdienstmöglichkeiten ausgedehnt.

Stark gesunkene Arbeitslosigkeit

Faktum ist, dass die Zahl der Arbeitslosen seit Einführung der "Grundsicherung für Arbeitslose" seit 2005 um 2,2 Millionen Personen gesunken ist. Das hängt aber auch mit der schrumpfenden Bevölkerung und der guten Konjunktur der letzten Jahre zusammen. Dass die zusätzliche Beschäftigung nur auf Minijobs zurückzuführen sei, wie Teile der deutschen Opposition behaupten, lässt sich kaum erhärten. Ihre Zahl ist seit Jahren mit knapp acht Millionen Personen ziemlich konstant.

Untersuchungen weisen zudem darauf hin, dass nur ein sehr kleiner Anteil eine Ausweitung der Arbeitszeit anstrebt. Typisch ist demnach, dass der Mann Vollzeit tätig ist, die Frau via Minijob dazu verdient. Dazu kommen mehr als zwei Millionen Personen, die einen Zweit- oder Drittjob neben der Haupttätigkeit verrichten.

Verfestigt hat sich in Deutschland hingegen die Langzeitarbeitslosigkeit. Nur noch 30 Prozent der Arbeitslosen beziehen Einkünfte aus der Arbeitslosenversicherung, 70 Prozent stecken in Hartz-IV fest. Laut österreichischem Sozialministerium liegt die Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland bei 41,2 Prozent, in Österreich jedoch nur bei 32,2 Prozent. Auch der Anteil der Working-Poor-Gruppe ist in den letzten Jahren im Nachbarland merklich gestiegen. (as, 28.5.2017)