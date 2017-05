Alkolenker fuhr zwölfjährigen Radfahrer nieder

Schüler verletzt – Mann war mit 1,34 Promille unterwegs

Reichraming – Ein Alkolenker hat am Samstagnachmittag in Reichraming (Bezirk Steyr-Land) in Oberösterreich einen zwölfjährigen Radfahrer mit seinem Auto erfasst und niedergefahren. Der Schüler wurde verletzt und musste vom Notarzt in das Landeskrankenhaus Steyr gebracht werden. Der 58-Jährige hatte 1,34 Promille intus, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Laut Angabe des Unfallverursachers sollen der Zwölfjährige mit einem Gleichaltrigen nebeneinander mit ihren Rädern gefahren sein. Er wollte die beiden Schüler gerade überholen, als der eine vor ihm links abbog. Der Bub wurde zuerst auf die Motor und dann auf die Fahrbahn geschleudert. Die Polizisten bemerkten bei der Unfallaufnahme deutlich die Alkoholisierung des 58-Jährigen, wie im Bericht betont wurde. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen. Der andere Schüler blieb unverletzt. (APA, 28.5.2017)