Kurz will sein Programm Anfang September vorstellen

Standort, Sozialsystem und Sicherheit als Schwerpunkte

Wien – Der neue ÖVP-Chef Sebastian Kurz will Anfang September ein Programm mit seinen inhaltlichen Vorstellungen präsentieren. Die Schwerpunkte dürften auf den Themen Standort, Sozialsystem und Sicherheit liegen – diese nannte Kurz am Samstag im APA-Gespräch als Problembereiche. "Ich habe sehr klare Vorstellungen, in welche Richtung sich unser Land entwickeln soll", betonte Kurz. Zusätzliche Ideen und Eindrücke will er sich in der Bevölkerung und von Experten holen.

Im Österreich-Interview (Sonntagsausgabe) sagt er, er wolle keine "reines Programm der politischen Elite": "Ich werde Schulen, soziale Einrichtungen und Unternehmen besuchen und Ideen aus der Praxis gemeinsam mit Experten aufgreifen". Wie viele andere vor ihm, will auch der VP-Chef "die Steuerlast nachhaltig senken".

Aufmerksam verfolgt wird Kurz' Tun und Lassen unter anderem auch in der Schweiz. Der Chef der Schweizer Christdemokraten (CVP), Gerhard Pfister, sagte der "Neuen Zürcher Zeitung" (Samstagsausgabe), er verfolge das Reformexperiment von Kurz "mit großem Interesse". Von der ÖVP könne die CVP lernen, "dass wir mehr von Bern aus führen und gestalten müssen. Ich versuche dies, indem ich die Wahlkämpfe in den Kantonen enger begleite." (APA/red, 28.5.207)