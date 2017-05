Libysche Extremistengruppe Ansar al-Scharia löst sich auf

Selbstauflösung nach eigenen Angaben

Kairo – Die mit al-Kaida verbundene libysche Islamistengruppe Ansar al-Scharia hat ihre Selbstauflösung bekanntgegeben. Die Gruppe begründete ihren Schritt in einer am Samstag verbreiteten Stellungnahme mit den heftigen Verlusten, die sie in den Kämpfen mit den Truppen des Rebellenkommandeurs Chalifa Haftar erlitten habe. Dabei sei auch die gesamte Führung der Gruppe getötet worden. Die Extremisten riefen andere "revolutionäre Gruppen" und Schura-Räte zur Bildung einer Einheitsfront auf.

Ansar al-Scharia stand nach Erkenntnissen der USA auch hinter dem Angriff auf das US-Konsulat in Benghasi, bei dem 2012 der US-Botschafter Christopher Stevens getötet wurde. (APA, 28.5.2017)