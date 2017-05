US-Rockpionier Gregg Allman im Alter von 69 Jahren gestorben

Friedlicher Tod nach Jahren gesundheitlicher Probleme

Savannah – Der US-Rockmusiker Gregg Allman ist tot. Der Gründer der Allman Brothers Band starb im Alter von 69 Jahren friedlich in seinem Haus in Savannah im US-Staat Georgia, wie das Musikmagazin "Billboard" am Samstag unter Berufung auf eine Mitteilung auf der Homepage des Künstlers berichtete.

Zu Allmans berühmtesten Songs gehören Klassiker wie "Midnight Rider" und "Melissa". Allman, ein Wegbereiter des Southern Rock, hatte seit Jahren gesundheitliche Probleme. Der Kurzzeit-Ehemann von Popikone Cher überwand aber seine Drogenabhängigkeit und familiäre Probleme und war in den vergangenen Jahren als Altstar des "Southern Rock" viel beachtet. (APA, 28.5.2017)