Messi dirigierte Barca zum Cupsieg

Der Argentinier erzielte beim 3:1 gegen Alaves das Führungstor und war an den beiden weiteren Treffern beteiligt

Madrid – Der FC Barcelona hat am Samstag zum 29. Mal den spanischen Fußball-Cuptitel geholt und mit seinem dritten Gewinn der "Copa del Rey" in Folge seinen Status als Rekordsieger dieses Bewerbs untermauert. Die Katalanen gewannen in Madrid das Finale gegen Alaves mit 3:1.

Lionel Messi erzielte in der 30. Minute mit einem Schlenzer nach Doppelpass mit Neymar das 1:0 (30.), war auch an der Entstehung des zweiten Barca-Treffers durch Neymar (45.) beteiligt und bereitete das 3:1 durch Paco Alcacer (45.+3) mustergültig vor. Das zwischenzeitliche 1:1 entsprang einem Freistoß von Theo Hernandez (33.).

Letztes Match für Enrique auf Barca-Bank

Damit holte der scheidende Trainer Luis Enrique in seinem letzten Match auf der Barca-Bank den neunten Titel innerhalb von drei Saisonen, wodurch die eher enttäuschende Saison von Messi und Co. noch ein halbwegs versöhnliches Ende nahm – und das im letzten Spiel im Estadio Vicente Calderon. Die ehemalige Heimstätte von Atletico Madrid wird demnächst abgerissen. (APA, 27.5.2017)