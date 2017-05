Eigentor beschert Paris SG den Cupsieg

Angers Hoffnungen mit dem Treffer von Issa Cissokho in der 91. Minute dahin

St. Denis/Paris – Paris Saint-Germain hat zum elften Mal den französischen Fußball-Cup gewonnen und ist nun alleiniger Rekordhalter vor Olympique Marseille. PSG besiegte am Samstag im Finale Angers dank eines Eigentors von Issa Cissokho in der 91. Minute mit 1:0.

Vor 78.000 Zuschauern im Stade de France hatte Angers davor die zahlreichen Angriffen der Pariser erfolgreich abgewehrt und lange vom ersten Titel in der Vereinsgeschichte träumen können. Paris Saint-Germain hatte in dieser Saison schon den Ligacup gewonnen, war in der Meisterschaft aber hinter Monaco nur Zweiter geworden. (APA/sda, 27.5.2017)