Finalfluch besiegt: Dortmund zum vierten Mal DFB-Pokal-Sieger

Nach drei Finalniederlagen in Berlin en suite klappte es im vierten Anlauf für den BVB mit einem 2:1 gegen die Frankfurter Eintracht

Berlin – Borussia Dortmund hat den "Fluch von Berlin" gebannt und den DFB-Pokal nach drei Endspiel-Niederlagen in den vergangenen drei Jahren gewonnen. Im wahrscheinlich letzten Spiel mit Trainer Thomas Tuchel und Siegtorschütze Pierre-Emerick Aubameyang rang der BVB im Finale Eintracht Frankfurt am Samstag mit 2:1 (1:1) nieder.

1965, 1989, 2012 und 2017

Ousmane Dembélé mit einer genialen Finte (8.) und Aubameyang mit einem feinen Elfer-Lupfer (67.) schossen vor 74.322 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion den klar favorisierten, aber keineswegs überragenden BVB zum vierten Pokalsieg nach 1965, 1989 und 2012. Ante Rebic (26.) traf für die kämpferisch tadellosen Frankfurter, die lange auf Augenhöhe mitspielten, aber weiter auf ihren ersten Titel seit 1988 warten.

"Das sind tolle Momente, für die wir alle arbeiten", sagte BVB-Präsident Reinhard Rauball bei Sky: "Es war nicht einfach, wir haben recht gut angefangen, dann den Rhythmus aber nicht mehr gehabt. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, aber die Mannschaft hat sich aufgerappelt und es sich verdient."

Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic resümierte: "Wir haben alles abgerufen, was noch drin war, und haben es dem großen Favoriten sehr schwer gemacht. Wir hätten in Führung gehen können. Dann haben wir durch einen Elfmeter verloren, das ist bitter."

Positive Auswirkungen auf Freiburg und Hertha

Mit der Borussia jubelten der SC Freiburg und Hertha BSC – der SCF rückte wie erhofft in die Europa-League-Qualifikation auf, die Hertha aus der Quali in die Gruppenphase. Ein besonderer Triumph war es aber für Tuchel: 46 Tage nach dem Bomben-Attentat auf die Mannschaft am 11. April und trotz des öffentlichen Zerwürfnisses mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke führte er seine Mannschaft zum Sieg. Tuchel feierte wie der zur Halbzeit angeschlagen ausgewechselte Marco Reus seinen ersten wichtigen Titel. (sid, 27.5.2017)

DFB-Cupfinale:

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 1:2 (1:1)

Berlin, 74.322 Zuschauer (ausverkauft), SR: Deniz Aytekin (GER)



Tore: 0:1 Dembele (8.), 1:1 Rebic (29.), 1:2 Aubameyang (67., Foulelfmeter)

Frankfurt: Hradecky – Hector, Abraham, Vallejo – Chandler (72. Meier), Medojevic (56. Tawatha), Gacinovic, Oczipka – Fabián (79. Blum) – Seferovic, Rebic. – Trainer: Kovac

Dortmund: Bürki – Bartra (76. Durm), Sokratis, Schmelzer (46. Castro) – Piszczek, Ginter, Guerreiro – Dembélé, Kagawa – Aubameyang, Reus (46. Pulisic). – Trainer: Tuchel