Ivanschitz mit Viktoria Pilsen tschechischer Vizemeister

Slavia Prag gewann ersten Meistertitel seit acht Jahren

Prag/Plzen (Pilsen) – Andreas Ivanschitz muss sich mit Viktoria Pilsen mit dem Vize-Meistertitel in der tschechischen Fußball-Meisterschaft begnügen. Der Titelverteidiger gewann am Samstag in der letzten Runde ohne Ivanschitz, der nur auf der Ersatzbank saß, gegen Jihlava mit 2:0, Slavia Prag ließ sich den Meistertitel aber nicht mehr nehmen.

Slavia wahrte dank eines 4:0-Heimsieg über Zbrojovka Brno den Zwei-Punkte-Vorsprung. Für Slavia war es der insgesamt 13. Meistertitel, der erste seit acht Jahren. Der Klub aus der Hauptstadt gewann neunmal die tschechoslowakische Meisterschaft und nun zum vierten Mal nach 1996, 2008 und 2009 den tschechischen Meistertitel.

Slavia Prag und Viktoria Pilsen spielen in der Champions-League-Qualifikation. (APA, 27.5.2017)