Strolz wünscht sich Schwarz-Grün-Pink

Rot-Grün-Neos sei aber "auch okay", meint der Obmann der Neos

Wien – Neos-Chef Matthias Strolz kann sich nach der vorgezogenen Nationalratswahl im Herbst eine Dreier-Koalition vorstellen – eine solche wäre "ein großer Fortschritt", sagte er am Samstag in der Ö1- Reihe "Im Journal zu Gast". Schwarz-Grün-Neos hielte er "für eine kraftvolle Zukunftsansage", Rot-Grün-Pink wäre für Strolz "auch okay". Mit der FPÖ ginge sich eine Koalition programmatisch nicht aus, sagt der Parteichef.

Zweifel an einem neuerlichen Einzug in den Nationalrat hat Strolz nicht. Er halte sogar ein zweistelliges Ergebnis für möglich, sagt er im Ö1-Interview.

Spenden sammeln

Fürs Wahlkampfbudget wollen die Neos wieder Crowdfunding betreiben und so zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro zusammenbekommen, sagte Strolz "Tiroler Tageszeitung" und "Vorarlberger Nachrichten" (Samstag-Ausgaben). (red, APA, 27.5.2017)