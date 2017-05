Quintana führt, Dumoulin lauert aussichtsreich

Der Kolumbianer führt vor finalem Zeitfahren, der Niederländer ist dennoch Favorit auf den Gesamtsieg – Etappe an Franzosen Pinot

Asiago – Der Niederländer Tom Dumoulin hat beste Chancen auf seinen ersten Sieg in einer großen Radrundfahrt. Der 26-Jährige hielt den Rückstand auf der letzten Bergetappe des Giro d'Italia am Samstag mit 15 Sekunden in Grenzen und hat im finalen 29-km-Zeitfahren am Sonntag von Monza nach Mailand gute Karten, als Vierter den 53 Sekunden vor ihm führenden Kolumbianer Nairo Quintana noch abzufangen.

Vor Dumoulin schoben sich am Samstag auf der 20. Etappe von Pordenone über zwei Bergwertungen der 1. Kategorie nach Asiago auch noch Vorjahressieger Vincenzo Nibali (ITA) mit 39 Sekunden und Tagessieger Thibaut Pinot (FRA) mit 43 Sekunden Rückstand. Dumoulin sollte in der flachen Prüfung gegen die Uhr als Spezialist mehr als eine Minute Guthaben auf seine Rivalen herausholen können. (APA, 27.5.2017)

Giro d'Italia vom Samstag – 20. Etappe, Pordenone – Asiago (190 km):

1. Thibaut Pinot (FRA) FDJ 4:57:58 Std.

2. Ilnur Sakarin (RUS) Katjuscha

3. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain

4. Domenico Pozzovivo (ITA) AG2R

5. Nairo Quintana (COL) Movistar, alle gleiche Zeit

6. Bob Jungels (LUX) Quick-Step +0:15 Min.

7. Adam Yates (GBR) Orca

8. Sebastian Reichenbach (SUI) FDJ

9. Bauke Mollema (NED) Trek

10. Tom Dumoulin (NED) Sunweb, alle gleiche Zeit

Weiter:

12. Patrick Konrad (AUT) Bora 2:35

Gesamtwertung:

1. Nairo Quintana (COL) Movistar 90:00:38 Std.

2. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain +0:39 Min.

3. Thibaut Pinot (FRA) FDJ 0:43

4. Tom Dumoulin (NED) Sunweb 0:53

5. Ilnur Sakarin (RUS) Katjuscha 1:15

6. Domenico Pozzovivo (ITA) AG2R 1:30

7. Bauke Mollema (NED) Trek 3:03

8. Adam Yates (GBR) Orica 6:50

9. Bob Jungels (LUX) Quick-Step 7:18

10. Davide Formolo (ITA) Cannondale 12:55

Weiter:

16. Patrick Konrad (AUT) Bora 35:14