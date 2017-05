Silva kommt von Absteiger Hull

Watford – Der englische Fußball-Premier-League-Club Watford hat am Samstag den Portugiesen Marco Silva als neuen Trainer engagiert. Der 39-Jährige tritt die Nachfolge des Italieners Walter Mazzarri an, der den Verein von ÖFB-Teamspieler Sebastian Prödl zu Saisonende verließ. Silva betreute in den letzten 18 Partien der vergangenen Spielzeit Hull, konnte den Abstieg der "Tigers" aber nicht mehr verhindern. (APA, 27.5.2017)