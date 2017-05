Räikkönen holte sich vor Vettel in Monaco die Pole

Ferrari greift nach erstem Sieg im Fürstentum seit 2001 – Hamilton verpasste als 14. Quali-Finale

Monaco – Die favorisierten Ferraris nehmen den Formel-1-Grand-Prix von Monaco am Sonntag (14.00 Uhr/live ORF eins, RTL und Sky) aus der ersten Startreihe in Angriff. Die Pole Position für den Klassiker sicherte sich am Samstag im Qualifying aber nicht WM-Leader Sebastian Vettel, sondern dessen Teamkollege Kimi Räikkönen. Der Finne verwies Vettel um 0,043 Sekunden auf Platz zwei.

Ferrari hat damit gute Chancen auf den ersten Monaco-Sieg seit Michael Schumacher 2001. Für Räikkönen ist es die 17. Pole Position seiner Karriere, die erste seit Frankreich im Juni 2008. Dritter wurde Valtteri Bottas im Mercedes vor den beiden Red Bulls von Max Verstappen und Daniel Ricciardo. Vettels erster WM-Verfolger Lewis Hamilton verpasste das Quali-Finale. Der Mercedes-Star, zuletzt Sieger in Barcelona, kam nicht über Platz 14 hinaus. (APA, 27.5.2017)