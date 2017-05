Zwei weitere Festnahmen nach Manchester-Anschlag

Wohnungen in der Nacht durchsucht – 11 Personen im Gefängnis

Manchester – Nach dem Terroranschlag in Manchester hat die britische Polizei am Samstag zwei weitere Verdächtige festgenommen. Damit wurden im Zusammenhang mit dem Anschlag, bei dem am Montag 22 Besucher eines Konzerts getötet wurden, bereits 13 Verdächtige festgesetzt. Zwei von ihnen wurden jedoch bereits auf freien Fuß gesetzt.

Zwar sei ein großer Teil des Netzwerks hinter dem Selbstmordattentäter gefasst, sagte der Chef der Anti-Terror-Polizei, Mark Rowley, am Freitagabend. Er gehe aber von weiteren Festnahmen aus. So hat die Polizei am Samstag ein kleines Areal der Stadt evakuiert und weitere Durchsuchungen vorgenommen. Es handle sich um eine "Sicherheitsmaßnahme", twitterte die Behörde am Samstagvormittag.

Der Zeitung "Guardian" zufolge befinden sich unter den bisher Festgenommen drei Brüder, die vermutlich Cousins des Attentäters seien. Nach früheren Behördenangaben wurden zuvor bereits dessen Vater sowie zwei Brüder in Großbritannien und Libyen festgenommen. "Sie sind sehr wichtig, diese Festnahmen", sagte Rowley. "Wir sind sehr glücklich, dass wir einige der Schlüsselfiguren gefasst haben, die wir im Visier hatten."

Schutz von Großveranstaltungen

Am Montagabend hatte sich nach Behördenangaben ein 22-jähriger Mann mit libyschen Wurzeln nach einem Popkonzert in Manchester in die Luft gesprengt und 22 Menschen mit in den Tod gerissen. In Großbritannien galt erstmals seit elf Jahren wieder die höchste Terror-Warnstufe. Dies bedeutete, dass ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehen könnte. Allerdings hatten die Sicherheitsbehörden nach eigener Auskunft keine konkreten Hinweise auf Anschlagsgefahren für Großveranstaltungen an diesem Wochenende. Am Samstag wurde deshalb die Terrorwarnung wieder von von "kritisch" auf "ernst" herabgestuft.

Der kommende Montag ist im Vereinigten Königreich ein Feiertag. Rund 1.000 Polizisten sind am gesamten Wochenende im Einsatz, an dem unter anderem das FA-Cup-Finale der Londoner Fußballclubs FC Arsenal und FC Chelsea stattfindet. Zum Endspiel an diesem Samstagabend wurden mehr als 80.000 Zuschauer erwartet, darunter Prinz William und Labour-Chef Jeremy Corbyn. Außerdem war in London ein großes Rugby-Finale am Wochenende geplant. Zu den Spielen erscheinen viele Fans verkleidet. In Manchester soll am Sonntag ein großer Lauf stattfinden, zu dem zahlreiche Zuschauer kommen wollten.

Die Gesundheitsbehörde NHS (National Health Service) hatte Kliniken vorsichtshalber aufgefordert, sich ausreichend auf schwere Verletzungen in diesen Tagen einzustellen. Auch öffentliche Verkehrsmittel werden verstärkt überwacht. (APA, dpa, 27.5.2017)