Trump hart bei Klimaschutz, Einlenken bei Protektionismus

USA bekennen sich als einziges Mitglied nicht zum Pariser Klimaabkommen, bekennen sich aber zu Kampf gegen Protektionismus

Taormina – Die großen Industriestaaten haben auf ihrem Gipfel die Differenzen mit den USA im Klimaschutz nicht überbrücken können. In der Abschlusserklärung wurde deutlich gemacht, dass sich die USA nicht klar zum Pariser Klimaabkommen bekennen, hieß es am Samstag auf dem G-7-Gipfel in Taormina aus diplomatischen Kreisen. Die anderen G-7-Staaten bekräftigen hingegen, die Verpflichtungen zur Verringerung der Treibhausgase schnell umsetzen zu wollen.

Die Unterhändler saßen bis tief in die Nacht zusammen und setzten ihre Verhandlungen am Vormittag fort. Schwere Differenzen bestanden auch im Freihandel und Umgang mit der Flüchtlingskrise, wo sich US-Präsident Donald Trump ebenfalls sperrte.

Trump hatte im Wahlkampf einen Ausstieg aus dem Abkommen angekündigt, das von seinem Vorgänger Barack Obama vorangetrieben worden war. Er kritisiert, dass es der US-Wirtschaft schade. Zuletzt hatte er sich allerdings offen gezeigt, an dem Abkommen festzuhalten, falls die USA bessere Bedingungen erhielten.

Der Pariser Weltklimavertrag sieht vor, den Anstieg der Erderwärmung auf maximal zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. China und die USA hatten als die beiden größten Verursacher des Treibhausgases CO2 erst im September das Abkommen ratifiziert. Sollten die USA aussteigen, wäre dies ein schwerer Schlag für das Abkommen, das als Meilenstein im Kampf gegen den Klimawandel gilt.

Passage im Kommunique

Beim Kampf gegen den Protektionismus gab es hingegen ein Einlenken der USA. Die Vereinigten Staaten wollen sich auf dem G-7-Gipfel einem Insider zufolge zum gemeinsamen Kampf gegen den Protektionismus bekennen. Präsident Donald Trump habe eingewilligt, eine entsprechende Passage in das Abschlusskommunique aufzunehmen, verlautete am Samstag aus G-7-Kreisen.

Trump hatte wiederholt angekündigt, die US-Wirtschaft mit protektionistischen Handelsmaßnahmen zu schützen. Er hat unter anderem Deutschland, Japan und China wegen deren Überschüssen in der Handelsbilanz mit den USA angegriffen. Das Thema Handel gehört beim G-7-Treffen im sizilianischen Taormina zu den wichtigsten Streitthemen. (APA, 27.5.2017)