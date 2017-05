Hartz-IV in Österreich? Studie sieht Einsparpotenzial

Finanzminister Schelling ließ die Folgen einer Umlegung des deutschen Sozialhilfemodells auf Österreich evaluieren – Sozialminister Stöger dagegen

Wien – In der ÖVP nehmen Bemühungen, das deutsche Hartz-IV-System auf Österreich umzulegen, Formen an. Das Finanzministerium hat das Europäische Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung mit einer Studie zu diesem Thema beauftragt, deren Ergebnisse nun vorliegen, berichten die "Kronen Zeitung" und die ZIB1.

Mit den deutschen Hartz-IV-Reformen wurden 2005 Arbeitslosengeld und Sozialhilfe zusammengeführt. Das Arbeitslosengeld wird seither für ein Jahr ausbezahlt, danach gibt es das Arbeitslosengeld II, genannt Hartz IV. Die Höhe der Leistung orientiert sich nicht mehr am früheren Einkommen und bietet eine Art Existenzminimum, berücksichtigt aber auch Kosten wie Unterkunft und Heizung. Auch die Krankenversicherungsbeiträge werden übernommen.

Zugriff auf Vermögen

Zudem wird auf Teile des Vermögens zugegriffen, in der Regel aber nicht auf angemessene Eigentumswohnungen oder Autos. In Österreich gibt es die Notstandshilfe und die Mindestsicherung. Die Notstandshilfe ist in der Regel höher als der Hartz-IV-Bezug. Zudem ist das deutsche System stärker auf rasche Jobannahme ausgerichtet und sieht auch strenge Sanktionen vor, wenn Stellen ausgeschlagen werden. Das führte zu einem Boom im Niedriglohnsektor.

Die Gesamteinsparung bei einer Umsetzung von Hartz IV in Österreich würden laut Studie mehr als eine Milliarde Euro pro Jahr ausmachen. Auf der anderen Seite würde das Modell laut Studienautoren zu einem Anstieg der Armutsgefährdung und zu deutlichen Änderungen der Einkommensverteilung führen.

Die Studie wurde laut Finanzministerium bereits vor zwei Jahren in Auftrag gegeben, man prüfe laufend Effizienzpotenziale. Ein Modell wie Hartz IV sei in Österreich nicht geplant, hieß es. Zuletzt hatte vor allem die Wirtschaft auf eine Ännäherung an das deutsche Modell gepocht, um die Jobvermittlung anzukurbeln und Sozialbeiträge zu senken.

Stöger gegen Hartz-IV-Analogie in Österreich

Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) wies den ÖVP-Vorschlag in einer Aussendung zurück: "Die Einführung von Hartz IV in Österreich bedeutet Armut und soziale Ausgrenzung. Menschen in die Armut zu treiben hat nichts mit verantwortungsvoller Sozial- und Wirtschaftspolitik zu tun." Er werde nicht zulassen, Arbeitssuchende mit Hartz IV zu bestrafen, "ihnen beinahe das gesamte Ersparte, das Haus und die Eigentumswohnung, das Auto und den Bausparer wegzunehmen", so Stöger, laut dem knapp eine dreiviertel Million Menschen in Österreich betroffen wären. 160.000 Menschen wären laut seiner Rechnung zusätzlich "massiv armutsgefährdet". (red, 27.5.2017)