FAC rettet sich, Horn muss absteigen

FAC besiegt Kapfenberg mit 3:1 und bleibt der Liga erhalten. Horn muss nach einem 1:2 gegen den LASK in die Regionalliga

Wien – Der SV Horn muss nach einer 1:2-Heimniederlage am Freitagabend gegen Bundesliga-Aufsteiger LASK Linz aus der Erste Liga in die Regionalliga Ost absteigen. Die Niederösterreicher waren erst im Vorjahr in die zweithöchste heimische Fußball-Liga aufgestiegen. Der FAC feierte dagegen zum Abschluss einen 3:1-Heimsieg über Kapfenberg und landete damit fünf Punkte vor Horn auf dem vorletzten Platz. (APA, 26.5.2017)