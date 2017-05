FAC rettet sich, Horn muss absteigen

FAC besiegt Kapfenberg mit 3:1 und bleibt der Liga erhalten. Horn muss nach einem 1:2 gegen den LASK in die Regionalliga

Wien – Der SV Horn muss nach nur einem Jahr in der Sky Go Erste Liga erneut in die Regionalliga Ost absteigen, der FAC spielt dagegen auch in der kommenden Saison in zweithöchsten heimischen Fußball-Liga. Die Floridsdorfer feierten in der letzten Runde am Freitagabend einen 3:1-(2:0)-Sieg über Kapfenberg, während Horn eine 1:2-(0:0)-Heimniederlage gegen Bundesliga-Aufsteiger LASK kassierte.

Damit landeten die Wiener am Ende fünf Punkte vor den Niederösterreichern auf dem vorletzten Platz. Da nur Regionalliga-Mitte-Tabellenführer Hartberg um eine Lizenz für die Erste Liga angesucht hatte, bleibt dem FAC eine Relegation erspart. "Wie wir das Halbzeitergebnis gesehen haben, waren wir wieder gebrochen, dann war es vorbei", lautete der erste Kommentar von Horn-Kapitän Aleksandar Djordjevic, der im Sky-Interview von "einer katastrophalen Saison" sprach und zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren mit Horn abstieg.

Wacker Innsbruck beendete die Saison mit einem verdienten 3:1-Sieg in Wiener Neustadt. Die restlichen beiden Partien brachten Unentschieden. Wattens und Austria Lustenau trennten sich 2:2, Blau Weiß Linz und der Tabellenzweite Liefering torlos.

Feiern

George Davies (36.) und Marco Sahanek (42.) erzielten mit abgerissenen Flanken die ersten beiden Tore für den FAC, wobei beim ersten Kapfenberg-Tormann Paul Gartler ganz schlecht aussah. Dafür wehrte der von Rapid ausgeliehene KSV-Schlussmann in der 54. Minute einen Foulelfmeter von Sahanek ab, nachdem zuvor Stefan Meusburger im Strafraum Flavio gelegt hatte. Das 3:0 besorgte schließlich Edrisa Lubega, der selbst im Stolpern noch einen Gegner aussteigen ließ und dann souverän abschloss (62.). Das Ehrentor ging auf das Konto von Joao Victor (92.).

LASK-Torjäger Rene Gartler erzielte kurz nach der Pause mit seinem 21. Saisontreffer die Gästeführung in Horn (47.). Das 0:2 resultierte aus einem unglücklichen Eigentor von Djordjevic nach einem Eckball (64.). Das 1:2 von Miroslav Milosevic (77.) war dann nur noch Ergebniskosmetik.

Starker Trend

Während Horn die letzten fünf Partien allesamt verlor, blieb der FAC in dieser heißen Phase ungeschlagen und holte elf Punkte (drei Siege, zwei Remis). "Richtig geil, was die Mannschaft in den letzten Wochen abgeliefert hat", freute sich der erst 27-jährige FAC-Interimstrainer Dominik Glawogger.

Der Tabellendritte aus Lustenau führte nach Toren von Bruno (5.), der seinen zehnten Saisontreffer und den bereits fünften gegen Wattens erzielte, und Julian Wießmeier bereits 2:0. Doch ein Doppelschlag von Lukas Katnik (34., 36.) sicherte Wattens im Heimspiel noch einen Punkt.

Auch der Tabellenvierte Wacker Innsbruck jubelte bereits in der sechsten Minute nach einem Treffer von Florian Jamnig. Wiener Neustadt schöpfte nach dem Ausgleich von Mario Ebenhofer Hoffnung, doch nach der Pause machten Jamnig und Roman Kerschbaum innerhalb von sechs Minuten den Erfolg der Gäste aus Tirol perfekt. (APA, 26.5.2017)