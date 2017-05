Abgeordnete dürfen deutsche Soldaten in Konya besuchen

Für den türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik gibt es der ARD zufolge weiterhin keine Besuchserlaubnis

Berlin – Bundestagsabgeordnete dürfen erstmals wieder deutsche Soldaten im türkischen Nato-Stützpunkt Konya besuchen. Nach Angaben der Regierung in Ankara seien solche Besuche wieder möglich, sagte der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. In Konya sind Aufklärungsmaschinen vom Typ Awacs stationiert, für die unter anderem Deutschland die Besatzungen stellt.

Für den türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik gibt es der ARD zufolge weiterhin keine Besuchserlaubnis. Vor gut einer Woche hatte die Türkei Bundestagsabgeordneten erneut die Reise dorthin verweigert. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Donnerstag den Abzug der rund 250 Soldaten und der Tornado-Jets angekündigt, wenn die Türkei bei Incirlik nicht einlenke.

Aufklärungsjets

Das Bundesverteidigungsministerium erkundet seit einiger Zeit Möglichkeiten für eine Verlegung der Soldaten, die im Rahmen des Kampfes gegen die Extremistenmiliz IS dort stationiert sind. Sollte die Entscheidung für einen Abzug fallen, könnten die Flüge zum Beispiel von Jordanien aus fortgesetzt werden. In Incirlik sind Tornado-Aufklärungsjets sowie ein Tankflugzeug der Bundeswehr stationiert, die die internationale Anti-IS-Koalition unterstützen. (Reuters, 26.5.2017)