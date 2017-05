Astronomischer Sommerbeginn am 21.

Vollmond erreicht am 9. die größte Erdferne

Die lichten Tage steigen vom 1. mit 15 Stunden 47 Minuten bis zum astronomischen Sommerbeginn am 21. auf 16 Stunden 05 Minuten, dann sinken sie bis 30. auf 16 Stunden 02 Minuten. Die Sonne erreicht am 21. um 6:24 Uhr den Anfang des Tierkreiszeichens Krebs. Dann zieht im Freiluftplanetarium Sterngarten Georgenberg, Wien 23, an diesem Mittag die helle Mitte des von der Schattenscheibe am Nordmast geworfenen Schattens über die letzte Spange am Nordweg mit Aufschrift JUN 21 und Krebs-Symbol.



Die Bürgerliche Dämmerung dauert bis sechs Graden Sonnentiefe und dem Erscheinen der ersten Sterne rund 41 Minuten, die Nautische endet bei 12 Graden Sonnentiefe bei Eintritt fast voller Nacht und wächst vom 1. mit 1 Stunde 35 Minuten bis 21. auf 1 Stunde 40 Minuten. Dann sinkt sie bis 30. auf 1 Stunde 38 Minuten.



Der Mond steht am 3. im Ersten Viertel im Löwen und bedeckt von 21:14 Uhr bis 22:32 Uhr den Stern Gamma in der Jungfrau, steht am 4. nahe Jupiter, durchläuft am 9. die größte Erdferne im Skorpion und wird dann im Schlangenträger zum Vollmond. Am 10. finden wir ihn nahe Saturn. Am 17. tritt das Letzte Viertel im Wassermann ein. Unweit Venus steht der Mond am 21. Die feine Altlichtsichel können wir am 22. tief in der Morgendämmerung zwischen ONO und O sehen und am 24. haben wir Neumond. Die zarte Neulichtsichel zeigt sich am 25. tief in der Abenddämmerung im WNW.



Merkur und Mars sind unsichtbar. Venus steht morgens vorerst tief zwischen ONO und O, steigt bis nahe ONO und zieht von Fischen und Widder bis in den Stier. Jupiter strahlt abends in der Jungfrau zunächst hoch nahe SSW und sinkt später bis zwischen SW und WSW. Saturn im Schlangenträger finden wir abends zunächst niedrig im SO; er steigt dann etwas bis nahe SSO.

Sternbilderhimmel: Die Karte gilt für den 6. um 23h53 und für den 30. um 22h19 MESZ.



Freiluftplanetarium: Sa. 10. 6. 19:00 Uhr, I. Walfischg. 12, 1.Stock: Interstellare Materie (D.I.Vucsina). Am Sa. 17. 6. 12:30 Uhr im Sterngarten bei der Wotruba-Kirche, Wien 23: Sommeranfang. Tages- und Jahreszeiten, erläutert an der Tierkreisscheibe. Bei Schönwetter Beobachtung von Mittagsdurchgang und Mittagshöhe der Sonne sowie der Venus am Tag (Prof.H.Mucke). Teilnahme stets frei, Spenden erbeten.



Näheres telefonisch unter 01-889 35 41 oder beim Astronomischen Büro. (Hermann Mucke, 29.5.2017)