Sturm holt Offensivspieler Röcher aus Mattersburg

25-Jähriger erhält Zweijahresvertrag an der Mur

Graz – Offensivspieler Thorsten Röcher wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga vom SV Mattersburg zu Sturm Graz. Der 25-Jährige erhält bei den Steirern mit Beginn der kommenden Saison einen Zweijahresvertrag. Das gab der Club am Freitagnachmittag in einer Aussendung bekannt.

Röcher hat in seiner gesamten bisherigen Profikarriere für Mattersburg gespielt. In der Bundesliga erzielte der offensive Mittelfeldspieler in bisher 125 Partien für die Burgenländer 14 Tore und 16 Assists. "Er ist ein Spieler, der im Angriff universell einsetzbar ist. Er wird unsere Mannschaft besser machen", meinte Sturm-Trainer Franco Foda.

Laut Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl hätte Röcher auch bei "sehr guten und finanzkräftigen" Clubs Interesse hervorgerufen. Insofern freue ihn dessen Entscheidung für Sturm. Kreissl: "Mit seinen 25 Jahren ist er im besten Fußballeralter, mit dem Potenzial sich noch weiter steigern zu können." (APA, 26.5.2017)