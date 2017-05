Nigerianische Polizei sucht nach sechs entführten Schülern

Von bewaffneten Männern in einem Boot weggebracht

Lagos – In der nigerianischen Metropole Lagos sucht die Polizei nach sechs entführten Schülern. Die Kinder seien Donnerstag früh von bewaffneten Männern aus ihrer Schule entführt und mit einem Boot weggebracht worden, teilte am Freitag der Polizeisprecher Olarinde Famous-Cole mit. "Wir tun alles in unserer Macht, damit die Kinder gerettet werden."

Das Lagos State Model College ist eine staatliche Elite-Schule am Stadtrand der Wirtschaftsmetropole. Bereits im vergangenen Oktober wurden vier Schüler sowie der stellvertretende Schulleiter und ein Lehrer entführt. Sie kamen vermutlich nach einer Lösegeldzahlung wieder frei. Zuletzt kam es in Lagos vermehrt zu Lösegeld-Entführungen an Schulen. (APA, 26.5.2017)