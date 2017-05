ÖVP.at alt ist Geschichte und wird runderneuert

Homepage der Volkspartei wird nach Übergabe an Kurz umgebaut

Wien – Unter dem neuen ÖVP-Chef Sebastian Kurz soll auch der Online-Auftritt der Partei runderneuert werden. Auf der Homepage oevp.at sind derzeit keinerlei Informationen abzurufen.

Es ist nur der Hinweis zu sehen, dass man derzeit an einem "neuen Webauftritt" arbeite und sich als Kurz-Unterstützer registrieren könne. Farblich orientiert man sich, wie auch auf jüngsten Plakaten, nicht mehr an Schwarz, sondern an Türkis. (red, 26.5.2017)