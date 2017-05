Glasierte Entenkeulen mit Rhabarber und Süßkartoffelpüree

foto: petra eder

Für das Rhabarbergemüse den in Scheiben geschnittenen Ingwer kurz in der Pfanne in etwas Öl anbraten. Die Rhabarberstücke dazu geben, kurz mitbraten und mit dem eingekochten Bratensaft ablöschen, nur wenige Minuten ziehen lassen, je nachdem wie weich man das Gemüse gerne hätte.