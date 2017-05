OnePlus 5 vor Start: OnePlus 3T wird eingestellt

Akuelles Flaggschiff des Herstellers wird nur noch bis 1. Juni verkauft

Rund sieben Monate nach seiner Vorstellung findet die offizielle Lebensspanne des Android-Flaggschiffs OnePlus 3T bald ihr Ende. Wie der chinesische Hersteller OnePlus angekündigt hat, kann das Gerät nur noch eine Woche lang bestellt werden.

Die letzte Gelegenheit zum Kauf werden Interessenten am 1. Juni haben. Danach verschwindet das Handy aus dem Onlineshop und kann nur noch über Drittanbieter bezogen werden. Der Schritt facht natürlich die in den letzten Wochen immer dichter werdenden Gerüchte zum Nachfolger an.

Wenig zum Nachfolger bekannt

Dass das OnePlus 5 – die Ziffer 4 gilt in China als Unglücksbringer und wurde daher ausgelassen –zu Beginn der Sommersaison erscheinen soll, gilt schon länger als sicher. Das OnePlus 3 war im Juni 2016 vorgestellt worden, das 3T als kleines Upgrade im vergangenen November.

Viel verraten hat OnePlus zu seinem nächsten Handy noch nicht. Für die Umsetzung der Kamera arbeitet man mit den Spezialisten von DxO zusammen. Wartete der Vorgänger noch mit einem "guten" Fotomodul auf, will man sich nun auf Augenhöhe mit Samsung und Apple begeben.

Darüber hinaus gibt es nur Angaben aus Leaks. Das OnePlus 5 soll ein schlankeres Gehäuse mit dünneren Rändern bekommen, eine Doppelkamera mitbringen, erstmals ein Display mit "2K"-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel) besitzen und mit Qualcomms aktuellem Snapdragon 835 ausgestattet sein.

Noch kein Releasetermin für OnePlus 5

Das Auslaufen des OnePlus 3T darf freilich als Hinweis auf eine baldige Vorstellung des Telefons verstanden werden. Eine Terminankündigung Seitens OnePlus gibt es bis dato aber nicht. Diese könnte aber in den nächsten Tagen folgen, ehe das aktuelle Gerät schließlich in den Ruhestand geschickt wird. (red, 26.05.2017)