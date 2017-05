Junge Muslime helfen während des Ramadan

MJÖ engagiert sich sozial in Bereichen Obdachlosigkeit, Armut und Nachhaltigkeit

Wien – Die Muslimische Jugend Österreich (MJÖ) engagiert sich während des Fastenmonats Ramadan sozial. "Fasten – Teilen – Helfen" heißt das karitative Projekt, bei dem Mitglieder bei unterschiedlichen Sozialprojekten mithelfen. Die Schwerpunkte in diesem Jahr sind die Bewusstseinsbildung in den Bereichen Obdachlosigkeit, Armut und Nachhaltigkeit.

Zum bereits siebenten Mal findet das Projekt "Fasten – Teilen – Helfen" statt. Damit will die MJÖ das soziale Engagement von fastenden Jugendlichen fördern, stehe im islamischen Fastenmonat doch nicht nur der Essensverzicht im Vordergrund, so Vorsitzende Canan Yasar zur APA: "Ramadan ist eine Zeit, in der Empathie und Hilfsbereitschaft ganz bewusst in den Fokus rückt."

"Baklava für alle"

Tausende Jugendliche sollen sich laut MJÖ an der Aktion beteiligen – von Besuchen im Seniorenheim bis hin zu Aktivitäten im Umweltschutz. Für die Wiener Tafel werden heuer Lebensmittel gesammelt. Auch um Obdachlose werden sich die jungen Muslime in diesem Jahr kümmern und in einer Unterkunft Essen kochen. Als Auftakt am 26. Mai gibt es "Baklava für alle" zum Ramadanstart am Wiener Reumannplatz. (APA, 26.5.2017)