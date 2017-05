Trump-Berater nennt Klimaschutz-Zusagen wachstumsschädlich

Wirtschaftsberater Gary Cohn erwartet "ziemlich robuste Diskussion" beim G-7-Gipfel in Taormina

Taormina – Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump hat die Verpflichtungen der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen als wachstumsschädlich kritisiert. "Wir wissen, dass das von der Vorgängerregierung akzeptierte Niveau das Wirtschaftswachstum in den USA stark abschwächen würde", sagte Gary Cohn am Freitag an Bord des Präsidentenflugzeugs Air Force One auf dem Weg zum G-7-Gipfel.

Beim Gipfeltreffen der sieben großen Industriestaaten im italienischen Taormina werde es eine "ziemlich robuste Diskussion" über das Thema geben, ergänzte der Ex-Goldman-Sachs-Vorstand, der den Nationalen Wirtschaftsrat der US-Regierung leitet. Cohn bekräftigte, dass Trump seine Position zu dem historischen Klimaschutzabkommen nach seiner Rückkehr in die USA endgültig klarstellen werde.

Trump will Meinung der G7-Chefs kennenlernen

Im Wahlkampf hatte Trump den Austritt seines Landes aus dem Pariser Abkommen versprochen. Später kündigte er an, mit der Entscheidung bis nach dem G-7-Gipfel zu warten. Dort geht es unter anderem um den globalen Klimaschutz. Trump sei "daran interessiert, zu erfahren, was die G-7-Chefs zum Klima zu sagen haben", erklärte Cohn.

Unter Trumps Vorgänger Barack Obama hatten die USA im Pariser Ankommen zugesagt, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2025 um 26 bis 28 Prozent gegenüber dem Niveau von 2005 zu senken. Ein in Washington diskutierter möglicher Lösungsansatz ist, den Pakt nicht aufzukündigen, aber die Höhe der eigenen Klimaschutzziele noch einmal neu zu verhandeln. (APA, 26.5.2017)