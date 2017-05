James führt Cavaliers mit Playoff-Rekord ins Finale

Cleveland holt mit 135:102 vierten Sieg gegen Boston – James verbessert Jordan-Bestmarke

Cleveland – LeBron James hat seine Cleveland Cavaliers erneut ins NBA-Finale gegen die Golden States Warriors geführt und dabei eine Bestmarke aufgestellt. James erzielte beim 135:102 zum 4:1 im Halbfinale bei den Boston Celtics 35 Punkte und überholte Chicago-Legende Michael Jordan als erfolgreichsten Punktesammler in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball- Profiliga.

In 212 Endrundenpartien hat James nun 5995 Punkte erzielt, Jordan (54) kam in 179 Begegnungen auf 5987 Zähler. "Ich habe immer gesagt, dass es jedes Mal eine große Ehre für mich ist, mit den Großen oder sogar mit Mike, dem Größten, in Verbindung gebracht zu werden", sagte James, der zum siebten Mal in Serie im Finale steht.

Dort kommt es ab Donnerstag (1. Juni) im dritten Jahr nacheinander zum Kräftemessen mit den Warriors. 2015 hatte das Team aus Kalifornien den Titel gewonnen, im vergangenen Jahr revanchierten sich James und Co. In dieser Saison zogen die Warriors als erstes Team der NBA-Geschichte ohne eine Play-off-Niederlage in die Endspiel-Serie ein. (sid, 26.5. 2017)