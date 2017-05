Labour setzt Aufholjagd vor Wahl in Großbritannien fort

Partei von Jeremy Corbyn laut einer Befragung nur noch fünf Punkte hinter Konservativen – vor drei Wochen waren es noch 19

London – Zwei Wochen vor der britischen Parlamentswahl schrumpft einer Umfrage zufolge der Vorsprung der Konservativen von Premierministerin Theresa May vor der Labour-Partei. Einer am Donnerstag veröffentlichte Erhebung des Institutes YouGov zufolge sinkt die Zustimmung zu den Konservativen um einen Punkt auf 43 Prozent.

Zugleich kann Labour um drei Punkte auf 38 Prozent zulegen, das sind drei Punkte mehr als bei einer Umfrage vor einer Woche. Ich Vergleich zu einer YouGov-Erhebung von Anfang Mai ist der Unterschied noch drastischer. Damals war Labour noch bei 29 Punkten gelegen, die Konservativen bei 48.

Die Ukip kommt laut der aktuellen Umfrage nur noch auf vier Prozent, die Liberaldemokraten würden zehn von hundert Wählerinnen und Wählern erreichen. Die SNP liegt landesweit bei fünf Prozent, die Grünen bei einem.

Die Umfrage wurde am 24. und 25. Mai durchgeführt und ist damit die erste Befragung nach dem Anschlag von Manchester mit 22 Toten.

May hatte Mitte April überraschend Neuwahlen für den 8. Juni angekündigt. Sie will damit unter anderem ihre Position in den Brexit-Verhandlungen mit der EU stärken.