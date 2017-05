Bei US-Luftangriff in Mossul starben 105 Zivilisten

Pentagon: IS-Miliz platzierte Sprengstoff in getroffenem Gebäude

Mosul (Mossul) – Bei einem Angriff der US-geführten Anti-IS-Koalition am 17. März auf ein Gebäude im irakischen Mossul (Mosul) sind unbeabsichtigt mehr als 100 Zivilisten ums Leben gekommen. Terroristen des Islamischen Staates (IS) hätten in dem Gebäude Sprengstoff platziert, teilte das Pentagon am Donnerstag in Washington mit.

Der Angriff am 17. März habe zwei Heckenschützen der Jihadistenmiliz gegolten, die sich in demselben Gebäude wie die Zivilisten aufgehalten hätten, teilte das US-Verteidigungsministerium am Donnerstag nach einer Untersuchung mit.

Die zwei IS-Milizionäre seien getötet worden, doch sei infolge des Luftangriffs eine größere Menge Sprengstoff in dem Gebäude explodiert, erklärte der US-Luftwaffengeneral Matt Isler. Die Explosion habe das Bauwerk zum Einsturz gebracht, dabei seien 101 Zivilisten in den unteren Stockwerken ums Leben gekommen. Vier weitere Zivilisten seien in einem benachbarten Gebäude getötet worden.

Die Truppen der US-geführten Anti-Terror-Koalition hätten nicht gewusst, dass sich Zivilisten in dem Gebäude mit den Heckenschützen aufhielten, betonte Isler. Die US-Armee hatte schon zu einem früheren Zeitpunkt eingeräumt, dass sie "wahrscheinlich" für den Tod der Zivilisten bei dem Angriff mitverantwortlich sei.

Mossul ist die letzte Hochburg der Jihadisten im Irak. Den Ostteil der Stadt hatten die irakischen Regierungstruppen mit Unterstützung der internationalen Militärkoalition bereits im Jänner zurückerobert, um den Westen der Stadt wird weiterhin heftig gekämpft. (APA, AFP, 25.5.2017)