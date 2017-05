"Prison Architect" nun kostenlos für Tablets verfügbar

Laut Testern "brillantes Strategiespiel" nun auch in mobiler Version für Tablets verfügbar

Das hochgelobte Strategiespiel "Prison Architect" ist ab sofort für iPads und Android-Tablets verfügbar. In dem Spiel müssen Nutzer Hochsicherheitsgefängnisse planen, bauen und deren Betrieb organisieren. Während das Gameplay gut bewertet wurde, bemängelten Tester, dass das Gefängnissystem per se unkritisch betrachtet wird.

Die PC-Variante war vor anderthalb Jahren erschienen. Eine Version für Smartphones dürfte nicht geplant sein – vermutlich ist deren Bildschirm zu klein, um das Gameplay sinnvoll umzusetzen.

Einige Bugs

Das Spiel ist in der Tablet-Version kostenfrei, allerdings können werden In-App-Käufe angeboten. Laut AndroidPolice gab es zum Start einige Probleme, so sollen etwa Tablets abgestürzt sein. Diese Bugs sollen aber in naher Zukunft behoben werden. (red, 25.5.2017)