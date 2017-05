Mehr EU-Bürger verlassen Großbritannien

Zuwanderung 2016 insgesamt um 84.000 gesunken

London – Weil viele EU-Bürger das Land verlassen haben, ist die Zuwanderung nach Großbritannien im vergangenen Jahr stark zurückgegangen. Die Zahl der Menschen, die in das Land einwanderten, fiel um 84.000 auf 248.000, wie die nationale Statistikbehörde ONS am Donnerstag in London mitteilte.

Der Rückgang ging hauptsächlich darauf zurück, dass 43.000 Personen weniger aus EU-Staaten kamen und zugleich 31.000 mehr von ihnen Großbritannien verließen.

Rund zur Hälfte wurde der Rückgang von Bürgern der östlichen EU-Staaten Tschechien, Polen, Ungarn, Estland, Lettland, Litauen, Slowenien und der Slowakei verursacht. Aus diesen Ländern kamen 25.000 Personen weniger, während 16.000 mehr auswanderten.

Die Migrationszahlen sind die letzten vor der britischen Parlamentswahl im nächsten Monat. Premierministerin Theresa May hatte in der vergangenen Woche erneut ihr Ziel unterstrichen, die Zuwanderung nach Großbritannien unter 100.000 Personen im Jahr zu drücken. Im Wahlprogramm ihrer Konservativen hatte sie versprochen, die Bewegungsfreiheit für EU-Bürger nach Großbritannien einzuschränken. (APA, dpa, 25.5.2017)