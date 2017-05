Hamilton in Monaco vor Vettel

Vorjahressieger in erster Session knapp zwei Zehntel schneller als der WM-Spitzenreiter im Ferrari – Verstappen Dritter

Monte Carlo – Vorjahressieger Lewis Hamilton hat im ersten Training der Formel 1 in Monaco seinen WM-Rivalen Sebastian Vettel auf Platz zwei verwiesen. Der britische Mercedes-Pilot war am Donnerstag in Monte Carlo 0,196 Sekunden schneller als der deutsche WM-Spitzenreiter im Ferrari. Dritter wurde der Niederländer Max Verstappen im Red Bull.

Jenson Button, der in Monaco den McLaren-Stammpiloten Fernando Alonso ersetzt, kehrte als 14. zurück an die Box. Alonso startet am Sonntag beim 500-Meilen-Rennen in Indianapolis. (APA, 25.5.2017)

Donnerstag-Training der Formel 1 in Monte Carlo/Monaco:

1. Freies Training: 1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:13,425 Min. – 2. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +0,196 Sek. – 3. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,346 – 4. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,366 – 5. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 0,429 – 6. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 0,686 – 7. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 0,739 – 8. Sergio Perez (MEX) Force India 0,776 – 9. Carlos Sainz Jr. (ESP) Toro Rosso 0,908 – 10. Esteban Ocon (FRA) Force India 1,000. Weiter: 14. Jenson Button (GBR) McLaren 1,529