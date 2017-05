Drei Tote in Wohnheim in Wuppertal entdeckt

Die Hintergründe sind noch unklar

Wuppertal – In einem Wohnheim im nordrhein-westfälischen Wuppertal hat die Polizei in der Nacht auf Donnerstag drei Tote entdeckt. Die Beamten wurden wegen einer Gewalttat zu dem sozialtherapeutischen Wohnheim gerufen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Zunächst fanden sie zwei tote Männer und forderten Spezialeinsatzkräfte an, die das Gebäude durchsuchten und einen dritten Toten entdeckten.

Zwei Tatverdächtige wurden nach Angaben der Ermittler in dem Wohnheim festgenommen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. (APA, 25.5.2017)