War klar: "Game of Thrones"-Trailer löst Hype im Netz aus

Fans erhielten am Mittwoch erstmals Einblicke in die siebte Staffel, die epische Schlachten verspricht (geringe Spoiler im Artikel)

Rund anderthalb Monate vor dem Start der neuen "Game of Thrones"-Staffel hat HBO den ersten richtigen Trailer dazu veröffentlicht. Zuvor waren die Fans mit relativ inhaltsleeren Teasern abgespeist worden. Nun gibt es aber einige Szenen aus der nächsten Staffel zu sehen. Der Clip verspricht epische Schlachten, in der auch Daenerys' Drachen eine wichtige Rolle spielen werden.

"Game of Thrones" gilt als eine der beliebtesten Serien weltweit. Sie führt auch regelmäßig Torrent-Charts an. Die erste Folge der nächsten Staffel, die nur sieben Episoden aufweist, wird am 16. Juli ausgestrahlt. Nächstes Jahr sollen dann die finalen Folgen erscheinen. Wegen dessen Popularität arbeitet HBO derzeit an vier Spin-Offs zur Serie. (red, 25.5.2017)