Wir spielen Champions-League-Finale 2017: Juventus vs. Real Madrid

Wir simulieren das Fußball-Highlight des Jahres – Eine absolut verlässliche Prognose!

Wer unsere Fußballkünste von der Euro 2016 kennt, weiß: Wir sind das beste Orakel seit diesem traurigen Tintenfisch. Naja, also fast. Zumindest dann, wenn es darauf ankommt. Am Samstag, den 3. Juni, findet in Wales das Finale der Champions League 2017 zwischen Juventus Turin und Real Madrid statt. Das bedeutet Ronaldo gegen Buffon genauso wie Wilhelm gegen Pauer. Zur moralischen, vielleicht auch technischen Unterstützung haben wir die digitalen Fußballgötter Alexander Amon und Daniel Koller eingeladen, um nicht das beste, aber das ganz bestimmt richtige Ergebnis zu erzielen. Ohne zu viel zu verraten: "Man of the match" war klar der Pfosten! (Zsolt Wilhelm, 27.5.2017)



