Komitee empfiehlt Festhalten an Opec-Förderlimit bis Frühjahr 2018

Wichtige Vorentscheidung der Opec- und Nicht-Opec-Vertreter

Wien – Unmittelbar vor den Beratungen der Opec über die Ölförderung der nächsten Monate ist eine wichtige Vorentscheidung gefallen. Das gemeinsame Komitee aus Opec- und Nicht-Opec-Staaten hat am Mittwoch empfohlen, das eigentlich nun auslaufende Förderlimit um neun Monate bis Ende März 2018 zu verlängern.

"Das Komitee zeigte sich äußerst zufrieden mit der Einhaltung der Produktionsanpassungen", teilte die Opec am Mittwoch mit.

Im April sei die Ölförderung sogar etwas stärker gedrosselt worden als vereinbart. "Dies ist eine Demonstration der Entschlossenheit aller teilnehmenden Länder, weiterhin gemeinsam an der Wiederherstellung der Markt-Balance zu arbeiten", hieß es in Wien.

Seit Jänner haben die 13 Opec-Mitglieder sowie rund ein Dutzend Nicht-Opec-Länder die Ölproduktion deutlich gedrosselt – insgesamt um 1,8 Millionen Barrel (jeweils 159 Liter) am Tag. Die Kürzung sollte den Preisverfall stoppen.

Vertreter der Staaten besprechen am Donnerstag in Wien ihre Förderstrategie für die nächsten Monate. Ein Festhalten am Produktionslimit wird bereits allgemein erwartet. (APA, 24.5.2017)