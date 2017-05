Trump will NATO-Partner "knallhart" an Wehretat-Ziele erinnern

Tillerson: Das wird seine Kernbotschaft an andere Staats- und Regierungschefs sein

Brüssel – US-Präsident Donald Trump will die NATO-Partner in Brüssel nachdrücklich an ihre Verpflichtungen bei Verteidigungsausgaben erinnern. "Ich denke, Sie können erwarten, dass der Präsident ihnen gegenüber knallhart sein wird", sagte US-Außenminister Rex Tillerson am Mittwoch an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One zu Journalisten vor der Landung in Brüssel.

Das werde die Kernbotschaft sein, die Trump bei dem Treffen mit den anderen Staats- und Regierungschefs der Allianz am Donnerstag übermitteln werde. Die NATO-Staaten hatten vereinbart, ihren Wehretat Richtung zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zu steigern. Bisher erfüllen aber nur die USA und wenige europäische Länder diese Vorgabe. Deutschlands Etat liegt derzeit bei rund 1,2 Prozent.

Nach Angaben Tillersons steht Trump zu Artikel 5 des NATO-Vertrages, der einem Verbündeten im Angriffsfall militärischen Beistand zusichert. Ein formaler Beitritt der NATO zur Anti-IS-Koalition wäre zudem ein wichtiger Schritt, unterstrich der US-Außenminister.

Trump und seine Frau Melania wurde nach der Landung in Brüssel vom belgischen Ministerpräsidenten Charles Michel empfangen. Für den Abend war ein Besuch beim belgischen König Philippe geplant, bevor am Donnerstag Treffen des US-Präsidenten mit den Spitzen der EU-Institutionen anstehen. Anschließend beginnen am Nachmittag die Beratungen bei der NATO. (APA/Reuters, 24.5.2017)