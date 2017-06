Die einen erwerben profunde Programmierkenntnisse, die anderen haben gerade einmal gelernt, wie man googelt. Was hat Ihr EDV-Lehrer Ihnen beigebracht?

"Ich habe in Photoshop maturiert." Auch wenn der Satz ein wenig seltsam anmuten mag, tatsächlich kann man die Matura im Fach Informatik über Adobes Bildbearbeitungsprogramm ablegen – mit dem Spezialgebiet Ebenen zum Beispiel. Aufgabe unter anderem ist es dann, den Himmel durch einen anderen Hintergrund zu ersetzen und einen Fußballspieler so freizustellen, dass er sich ohne ersichtlichen Rand in die Montage einfügt. Eingebettet ist diese Frage in die mündliche Matura, wo dann noch Fragen zum Datenbankenprogramm Access oder zu Excel warten.

Nützliches EDV-Wissen

Gut, jene oben angeführte und veraltete Informatik-Matura aus dem Jahr 2009 war der Zenit eines vierjährigen Unterrichts, in dem sich nützliches EDV-Wissen und das Lernen von veralteten Programmen aneinanderreihten. Beigebracht wurden dem Schüler zunächst die Grundschritte von MS Office, bevor es in fortgeschritteneren Übungen vier Jahre lang um Serienbrieferstellung oder Makros ging. Noch weniger nützlich hingegen war das Martyrium "Borland Delphi" – einem damals schon irrelevanten Programmierungstool, von dem man Jahre später nur mehr weiß, wie der "Close"-Button erzeugt wird. HTML-Programmieren tauchte dagegen nie im Unterricht auf – wozu auch?

Auf die Kollegen war zwecks Hilfestellung auch kein Verlass: Die surften lieber im Internet, grausten sich vor dem Video "2 Girls 1 Cup" oder spielten Minispiele im Netz, bevor ein genervter Informatik-Lehrer den Stecker zog und die Verbindung zum Internet für alle unterbrach. Mitunter sorgte der Informatik-Unterricht auch für lustige Momente: Die ernstgemeinte Frage einer Schülerin, ob sie denn das Internet auf eine Diskette herunterladen könne, gehört schon zu den besonderen Schmankerln.



Wie war Ihr Informatik-Unterricht?

Was haben Sie beigebracht bekommen? Welche sinnvollen Programme haben Sie gelernt, und was war überflüssig? Haben Sie immer brav im Unterricht mitgearbeitet? Was hätten Sie in Ihrem EDV-Unterricht gerne gelernt? Welche Anekdoten können Sie aus ihrem Informatik-Unterricht erzählen? (rec, 1.6.2017)