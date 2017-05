Handgate – Häme über Trump, dem Melania nicht die Hand geben will

Twitter-Nutzer machen sich über Videos lustig

In sozialen Netzwerken sorgen Videos von Donald Trump und seiner Frau Melania für Spott. In den kurzen Szenen ist zu sehen, wie Trump vergeblich versucht, die Hand seiner Gattin zu ergreifen. Das erste Mal ereignete sich am Montag auf dem Roten Teppich bei der Landung in Tel Aviv, wo die First Lady die Hand Trumps wegzuschlagen scheint. Das zweite Mal scheiterte der Annäherungsversuch in Rom.

Melania Trump AGAIN rejects Donald's attempt to hold her hand as they disembarked Air Force One in Rome https://t.co/LrKXnPfVYq pic.twitter.com/Az4XKTDFrh — Daily Mail US (@DailyMail) May 24, 2017

In einem der Kurzvideos ist zu sehen, wie das Präsidentenpaar am Dienstagabend aus der "Air Force One" steigt. In dem Moment, als Trump offenbar ihre Hand ergreifen will, streicht sich Melania mit dieser durchs Haar. Im Kurznachrichtendienst Twitter sorgten die Kurzvideos unter dem Titel #handgate prompt für Häme und Spekulationen über mögliche Spannungen in der Ehe des US-Präsidenten. (APA, 24.5. 2017)