Winterkorn: Vom Star zum Totalschaden

foto: imago

Kaum ein Top-Manager ist binnen so kurzer Zeit so tief gestürzt wie er. Vor zwei Jahren sonnte sich Martin Winterkorn noch in den Erfolgen einer Rekordjagd, die kein Ende zu nehmen schien. Doch schon wenige Wochen nach seinem Rücktritt wegen der Abgasaffäre im September 2015 war für "Mr. Volkswagen" nichts mehr wie vorher. Und auch zum 70. Geburtstag am 24. Mai dürfte dem Ex-VW-Chef nicht unbedingt nur nach Feiern zumute sein.