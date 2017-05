Goran Djuricin bleibt Trainer bei Rapid

Der bisherige Interimstrainer wird die Hütteldorfer auch in der kommenden Saison betreuen. Sportdirektor Fredy Bickel ist der Überzeugung, die "ideale Lösung" gefunden zu haben

Wien – Goran Djuricin bleibt auch in der kommenden Saison Cheftrainer von Fußball-Bundesligist SK Rapid Wien. Dies gaben die Hütteldorfer am Mittwoch in einer Aussendung bekannt.

Djuricin hatte das Amt am 9. April übernommen, nachdem der heimische Rekordmeister unter Damir Canadi in Abstiegsgefahr geraten war. Mit dem 1:0-Heimsieg am Sonntag gegen Sturm hat Rapid aber den Klassenerhalt sicher.

Rapid-Geschäftsführer Fredy Bickel: "Ich habe bereits nach der Beurlaubung von Damir Canadi gesagt, dass Goran Djuricin gemeinsam mit Martin Bernhard eine ehrliche Chance haben wird, sich als längerfristige Lösung zu empfehlen. Die Arbeit, die ´Gogo´ und sein Team seither gemacht haben, hat mich absolut überzeugt, obwohl die Voraussetzungen ungeheuer schwierig waren. Die Leistungen der Mannschaft haben sich seither entscheidend verbessert, das fachlich und menschlich hervorragende Engagement wurde zudem teilweise auch mit guten Ergebnissen belohnt."

Bickel spricht auch über drei enorm wichtige Siege in der Meisterschaft sowie den erstmaligen Einzug in das ÖFB-Cup-Finale seit zwölf Jahren, das war "mitentscheidend". Der Schweizer ist überzeugt, dass "Djuricin die ideale Trainer-Lösung für uns ist."

Alternativen

Neben dem 42-jährigen Wiener gab es noch "hervorragende Alternativen aus dem In- und Ausland. Doch bei Rapid ist man der Meinung, dass Djuricin ideal zum Verein passt.

Der Trainer ist natürlich erfreut: "Ich freue mich enorm auf die verantwortungsvolle Aufgabe. Es ist eine große Herausforderung, die ich unbedingt bewältigen will. Ich bin überzeugt, dass wir uns gemeinsam verbessern und die kommende Saison wesentlich erfreulicher bestreiten werden als die aktuelle."

Chancen auf einen Titel hat Rapid ja noch. Es sind noch zwei Bundesligaspiele und das Cupfinale ausständig. "Wir wollen all diese Partien auch für unsere Fans mit hundertprozentigem Einsatz bestreiten", sagt Djuricin.

Das Betreuerteam

An der Seite von Djuricin bleiben auch Assisten Martin Bernhard und Tormann-Trainer Helge Payer. Eine Neuverpflichtung gibt es im Bereich Athletik-/Fitness-Coaching. Hier wird ab 1. Juni der renommierte Sportwissenschafter Anton Beretzki die Gesamtleitung des Athletiktrainings beim SK Rapid übernehmen. Der Burgenländer ist vor allem als (ehemaliger) Konditionstrainer im Skisport bekannt, betreute den ÖSV, das US-Skiteam, aber auch Einzelsportler wie Stephan Eberharter, hat aber auch im Fußball schon gearbeitet. Als verlängerter Arm wird ihm der aktuelle Athletik-Trainer der Profis, Alexander Steinbichler, zur Seite stehen, der künftig vorwiegend für die Fitness bei Rapid II und den Akademiemannschaften sorgen soll. (red, 24.5.2017)