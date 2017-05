Was Abu Ivanka (nicht) in der Kristallkugel sah

Katar schert aus arabischer Einheit aus

Die neue arabische Einheit mit den USA Donald Trumps wurde am Wochenende in einem der skurrilsten Fotos der jüngeren Geschichte dokumentiert – der US-Präsident, der greise saudische König Salman und Ägyptens Präsident Abdelfattah al-Sisi (dessen Schuhe Trumps lautes Wohlgefallen gefunden hatten – vielleicht weil er die Schlapfen seiner saudischen Gastgeber nicht goutierte), die ihre Hände beschwörend über einer erleuchtete Glaskugel ausstrecken. Falls sie erfolgreich darin gelesen haben, wussten sie im Voraus, dass die große Liebe aller Gipfelteilnehmer untereinander nicht lange anhalten würde. Am Dienstag gab der katarische Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani "Spannungen" mit Trump zu, der ihm noch am Sonntag "eine Menge schöner Militärausrüstung" verkaufen wollte (denn niemand mache Militärausrüstung so gut wie die USA, wie Trump beteuerte). Und es gab sogar Gerüchte, dass die Botschafter Saudi-Arabiens, Ägypten, Kuwaits, Bahrains und der Vereinigten Arabischen Emirate aus der katarischen Hauptstadt Doha abgezogen würden.

Extreme Version des Islam

Katar trägt das antiiranische Getrommel, das ja das eine große Leitmotiv des Trump-Besuchs im Nahen Osten war, nicht mit. Es gibt auch andere skeptische Staaten in der Region, wie Oman – wo 2013 die ersten US-iranischen Gespräche stattfanden, die später in Atomverhandlungen mündeten. Der katarische Emir sagte aber auch noch einen Satz, den sich wohl viele dachten, die die Einweihung des "Global Center for Combating Extremist Ideology" in Riad (bei der die ominöse Kristallkugel-Fotoserie aufgenommen wurde) beobachteten: "Die echte Gefahr ist das Benehmen einiger Länder, die Terrorismus verursacht haben, indem sie eine extreme Version des Islam angenommen haben." Damit ist natürlich Saudi-Arabien gemeint, dessen Salafismus – der Wahhabismus – auch von vielen Muslimen als Wurzel des radikalen Übels in der islamischen Welt angesehen wird. Auch der IS-Attentäter von Manchester stammt bekanntlich nicht aus dem Umfeld der radikalen Schia – die es auch gibt –, sondern aus jenem des sunnitischen Jihadismus.

Vorwürfe

Dem Geplänkel waren Vorwürfe an Katar vorausgegangen, radikale Muslimbruder-nahe Gruppen zu unterstützen – etwa in Ägypten. Diese Vorwürfe gibt es immer wieder. Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate einerseits und Katar andererseits stehen aber auch im Konflikt in Libyen auf unterschiedlichen Seiten: Kairo und Abu Dhabi unterstützen General Khalifa Haftar, der sich zum Kämpfer gegen den Islamismus aufgeschwungen hat (der Konflikt, oder die Konflikte, in Libyen sind in Wahrheit natürlich etwas komplexer).

Wer jedoch glaubt, dass es sich wenigstens bei der Katar-kritischen Gruppe um ein homogenes Gebilde handelt, der irrt: Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich längst über den Weg im Jemen zerstritten, im Krieg, den sie gemeinsam gegen die (vom Iran unterstützten, schiitischen) Huthi-Rebellen führen. Das hat die dramatische Folge, dass sich die Sezessionisten im Südjemen ermutigt fühlen, ihre eigenen Wege zu gehen. Zerfallserscheinungen allüberall in der arabischen Welt, die auch der Supercharismatiker – Achtung Ironie – Trump nicht aufhalten wird. (Gudrun Harrer, 24.5.2017)