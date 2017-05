Van der Bellen in Slowenien: EU und Flüchtlingskrise im Fokus

Fünfte von sieben Stationen bei Antrittstour durch Nachbarländer

Ljubljana/Wien – Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch seine Antrittstour durch Österreichs Nachbarstaaten mit einem Besuch in Slowenien fortgesetzt. Der slowenische Staatspräsident Borut Pahor empfing Van der Bellen am Vormittag mit militärischen Ehren auf dem Kongressplatz im Zentrum Ljubljanas. Im Mittelpunkt der Gespräche dürften die EU und die Flüchtlingsfrage stehen.

Pahor bereitete seinem österreichischen Amtskollegen einen betont herzlichen Empfang. Neben der Militärkapelle war nämlich eine Gruppe von Kindergartenkindern auf den Kongressplatz gekommen, die slowenische, österreichische und europäische Fähnchen schwangen. Ein besonderes Zeichen der gutnachbarschaftlichen Beziehungen setzte auch der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), der aus Klagenfurt angereist war, um Van der Bellen bei der Slowenien-Visite zu begleiten.

Nächste Woche Tschechien und Ungarn

Nach der Schweiz, Deutschland, der Slowakei und Italien ist Slowenien das fünfte Nachbarland, das Van der Bellen besucht. In den nächsten Wochen sollen noch Tschechien und Ungarn folgen. Die bilateralen Beziehungen zwischen Wien und Ljubljana sind traditionell eng, anders als andere mittelosteuropäische Staaten ist Slowenien kein Hardliner in der Flüchtlingspolitik.

Das südliche Nachbarland ist aber verärgert, dass Österreich die in der Flüchtlingskrise verhängten Grenzkontrollen immer noch aufrechterhält und klagt über Behinderungen für slowenische Unternehmer. (APA, 24.5.2017)