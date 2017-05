Steinhauser einstimmig zum neuen Klubobmann der Grünen gewählt

Justizsprecher wird Nachfolger von Eva Glawischnig

Wien – Albert Steinhauser ist neuer Klubchef der Grünen im Parlament. Der Beschluss in einer Klubsitzung am Mittwoch fiel einstimmig. Steinhauser folgt Eva Glawischnig nach, die vergangene Woche den Rückzug aus allen politischen Ämtern bekanntgegeben hat.

Steinhauser, der den Posten voraussichtlich nur bis zur vorgezogenen Nationalratswahl am 15. Oktober innehaben wird, ist seit zehn Jahren Nationalratsabgeordneter. Zusammen mit Werner Kogler und Gabriela Moser war er schon bisher stellvertretender Klubobmann. In einer Pressekonferenz um 10.30 Uhr wird er sich der Öffentlichkeit in seiner neuen Funktion präsentieren. (APA, 24.5.2017)